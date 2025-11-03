O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesse domingo (2) que o governo do Rio de Janeiro preserve todas as provas da megaoperação realizada nos complexos do Alemão e da Penha, que deixou 121 mortos, informou o SBT News.

Leia mais: Ministra de Lula promete perícia paralela a famílias de mortos

A medida atende ao pedido da Defensoria Pública da União (DPU) e visa garantir o controle e a fiscalização do Ministério Público, com acesso permitido também à Defensoria Pública do Estado. Moraes é relator da ADPF das Favelas (Arguição de descumprimento de preceito fundamenta), que busca impor limites às operações policiais nas comunidades do Rio.