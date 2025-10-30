Em reunião com familiares de mortos na operação nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, e representantes da comunidade, a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, prometeu que o governo vai encomendar uma perícia independente dos corpos dos mortos.

"Na nossa visão, a perícia no local está muito prejudicada", afirmou a ministra, que integrou uma comitiva do governo e da Câmara dos Deputados em visita ao complexo da Penha.

Em entrevista coletiva depois do encontro, Macaé disse que a operação foi "um fracasso, uma tragédia, um horror inominável".