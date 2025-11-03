A jovem conhecida como “Penélope” ou “Japinha do CV” não está entre os 115 mortos na megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) realizada na última terça-feira (28) no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Polícia Civil após a divulgação da lista oficial de mortos, informou o Metrópoles.

Leia mais: Veja foto da 'Japinha do CV' com roupa camuflada e fuzil

Segundo o documento, todos os mortos identificados até o momento são homens. Outros dois corpos continuam sem identificação por falta de dados papiloscópicos, dentários ou genéticos.