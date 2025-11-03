A jovem conhecida como “Penélope” ou “Japinha do CV” não está entre os 115 mortos na megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) realizada na última terça-feira (28) no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Polícia Civil após a divulgação da lista oficial de mortos, informou o Metrópoles.
Segundo o documento, todos os mortos identificados até o momento são homens. Outros dois corpos continuam sem identificação por falta de dados papiloscópicos, dentários ou genéticos.
Apontada em investigações como integrante da linha de frente da facção, Japinha do CV atuava na proteção de rotas de fuga e pontos de venda de drogas. Após rumores de que ela estaria entre os mortos, imagens de uma mulher baleada circularam nas redes sociais, mas a polícia não confirmou que se tratava dela.
Em meio a teorias, vaza a informação de que ela já fingiu estar morta em outro confronto.