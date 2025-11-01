A circulação de armas de grosso calibre no Rio de Janeiro ajuda a explicar a alta letalidade da operação que matou 121 pessoas na terça-feira (28) no Rio de Janeiro. Enquanto a compra de armas diminui no Brasil, o número de fuzis vai na direção inversa, em especial no estado fluminense.

Apenas neste ano, a polícia do Rio apreendeu 593 fuzis, 285 a mais do que São Paulo, segundo colocado com 310. As outras 25 unidades da Federação somadas apreenderam 568 de armas - menos do que o Rio sozinho.

Na série histórica de 10 anos, o Rio descola do resto do Brasil e, por vezes, supera a soma de todos os estados, como em 2017, 2018 e 2019. As apreensões no país cresceram 209% na década, e quase metade do volume (45,2%) veio do estado fluminense, onde o número mais que dobrou.