A Polícia Militar de São Paulo prendeu na quinta-feira (30) dois suspeitos de envolvimento em um esquema de venda de medicamentos falsificados para diabetes e obesidade. Os dois homens foram presos em flagrante durante o transporte de mais de 5.000 produtos adulterados.

Os remédios, quase todos para consumo via oral, eram vendidos com o nome de emagracedores originais, como Mounjaro e similares. Medicamentos como Mounjaro, Ozempic e Wegovy, porém, só são fabricados nas versões injetáveis pelas farmacêuticas.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), foram apreendidas 44 cartelas, 33 caixas, 5.000 embalagens para acondicionar medicamentos, 96 ampolas, nove seringas e quatro caixas de adesivos. Os produtos não tinham procedência nem autorização do fabricante.