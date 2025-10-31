Segundo a polícia, trata-se de um treinamento de novos integrantes do Comando Vermelho para aprender a usar fuzis.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou vídeo na quinta-feira (30) em que uma pessoa usa um fuzil para atirar em garrafas de vidro enfileiradas em um banco de areia.

"Narcoterroristas que treinavam para matar. Eles treinavam novos membros do Comando Vermelho para matar policiais durante as operações, para causar caos nas ruas, parar ações policiais e colocar em risco a sua vida, morador de bem", traz trecho do material publicado em redes sociais.

De acordo com a publicação, os criminosos agora "posam de vítimas". "Não iremos recuar", afirma.

A publicação foi feita dois dias depois de a polícia realizar a Operação Contenção contra o Comando Vermelho, que se tornou a ação policial mais letal da história brasileira, com mais de 120 mortos.