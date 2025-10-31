O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem intensificando medidas e discursos para mostrar firmeza no combate ao crime organizado, depois da megaoperação policial no Rio de Janeiro, que resultoou em mais de 120 mortos nos complexos da Penha e do Alemão.

A pressão política cresceu após críticas do governador Cláudio Castro (PL), que disse que o Rio está “sozinho” na luta contra o crime. Em meio à crise, o Planalto tenta evitar a imagem de conivência com facções e acelerar respostas na área de segurança pública.

Medidas adotadas pelo governo