A Polícia do Rio de Janeiro afirmou que não retirou da mata os corpos dos mortos na megaoperação no Complexo da Penha porque “não sabia da existência deles”. Segundo o secretário de Segurança Pública, Victor Santos, a corporação não conseguiu isolar a área nem localizar todos os feridos.

“Não ajudaram [as forças de segurança] porque não sabiam da existência deles [mortos]. Quando acontece confronto em uma área de mata, muitos baleados acabam adentrando ainda mais, buscando ajuda, e a gente não consegue atender essa demanda”, disse o secretário.

