31 de outubro de 2025
RIO DE JANEIRO

Moradores encontram mais corpos, mortos passam dos 130

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/raullsantiago/Instagram
Imagens mostram moradores retirando as roupas das vítimas para facilitar a identificação por parentes.
Moradores do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, encontraram ao menos 74 novos corpos na madrugada desta quarta-feira (29) e os levaram até a Praça São Lucas para reconhecimento. Com isso, o número total de mortos após a megaoperação contra o Comando Vermelho chega a mais de 130, segundo informações do Ministério Público e das forças de segurança.

Os corpos, na maioria de homens, foram localizados em área de mata entre os complexos da Penha e do Alemão, onde os confrontos foram mais intensos. Imagens mostram moradores retirando as roupas das vítimas para facilitar a identificação por parentes.

De acordo com o secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, a estratégia da operação foi “empurrar” os criminosos até o muro do Bope, na Serra da Misericórdia, durante o cerco. O governo do estado mantém como oficial o número de 58 mortos, incluindo quatro agentes de segurança.

A Polícia Civil informou que todos os corpos serão periciados para verificar se há relação direta com a ação, considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro.

Clique e veja o vídeo

