Moradores do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, encontraram ao menos 74 novos corpos na madrugada desta quarta-feira (29) e os levaram até a Praça São Lucas para reconhecimento. Com isso, o número total de mortos após a megaoperação contra o Comando Vermelho chega a mais de 130, segundo informações do Ministério Público e das forças de segurança.

Os corpos, na maioria de homens, foram localizados em área de mata entre os complexos da Penha e do Alemão, onde os confrontos foram mais intensos. Imagens mostram moradores retirando as roupas das vítimas para facilitar a identificação por parentes.

De acordo com o secretário da Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes Nogueira, a estratégia da operação foi “empurrar” os criminosos até o muro do Bope, na Serra da Misericórdia, durante o cerco. O governo do estado mantém como oficial o número de 58 mortos, incluindo quatro agentes de segurança.