Influenciadora engravida do enteado ao gravar conteúdo adulto

A influenciadora e DJ Rafaela Pedrotti, de 26 anos, revelou que ficou grávida do filho de seu ex-marido, com quem passou a manter um relacionamento após o fim do casamento.

Segundo Rafaela, o envolvimento começou enquanto ela ainda vivia na mesma casa do então marido e do enteado. Após a separação, ela e o jovem passaram a gravar vídeos de conteúdo adulto juntos. Foi durante uma dessas gravações que a gravidez ocorreu, embora a gestação tenha terminado em aborto espontâneo após três meses.