O início da operação foi anunciado nesta quarta-feira (29) pela concessionária Novo Litoral, responsável pela gestão de 213 km de estradas concedidos no ano passado pelo governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), e pela Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo).

Depois de protestos, disputas judiciais e polêmicas, começa neste sábado (1º) a operação de pedágios em rodovias paulistas do Alto Tietê, Baixada Santista e Vale do Ribeira. As cobranças serão por meio de pórticos de passagem livre (free flow).

Ao todo, entram em funcionamento seis pórticos nas rodovias Mogi-Dutra (trechos de Arujá e Mogi das Cruzes), Mogi-Bertioga (Bertioga e Santos) e Padre Manoel da Nóbrega (Miracatu). Os preços por sentido para veículo de passeio variam de R$ 0,57 a R$ 6,95.

Conforme deliberação da Artesp, publicada nesta quarta, os preços começam com reajuste de cerca de 9% entre o valor definido em dezembro de 2023 e setembro passado, a partir da correção da inflação pelo IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo).

No caso dos pedágios de Mogi das Cruzes e de Arujá, eles foram autorizados a começar a operar na última sexta-feira (24), após o presidente do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo), Fernando Antonio Torres Garcia, derrubar uma liminar que proibia a cobrança.