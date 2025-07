Por que o pedágio da Anchieta-Imigrantes é o mais caro do Brasil?

"É uma rodovia padrão internacional. Levei vários colegas de fora do Brasil, dos Estados Unidos e Europa para conhecerem. Quer dizer: é um cartão postal de rodovia." - João Virgilio Merighi, engenheiro civil, doutor em Infraestrutura de Transportes pela POLI-USP e professor no IFSP (Instituto Federal de São Paulo)

Empresa arrecadou 1,6 bi em 2024 só com o pedágio desse trecho. O SAI representa 24% de toda a receita bruta da Ecovias (empresa concessionária) com pedágios que opera por todo o país. Em 2024, a arrecadação só dessa praça foi R$ 120 milhões maior do que o ano anterior.

Companhia administra 23 trechos rodoviários pelo país, além do porto de Santos e a ponte Rio-Niterói. No estado de São Paulo, a empresa também mantém as rodovias Raposo Tavares, Castello Branco, o corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, além de partes das rodovias SP-310, SP-326 e SP-333, no noroeste paulista. Também opera estradas de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Goiás e Tocantins.