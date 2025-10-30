O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e o 1° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) da Polícia Militar fazem operação contra membros do PCC (Primeiro Comando da Capital), em Campinas, interior de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (30).

Leia mais: Gaeco e Baep desarticulam esquema bilionário de lavagem do PCC

Um dos criminosos alvo da operação entrou em confronto com as equipes, foi baleado e morreu. Um PM também foi atingido. Ele foi socorrido, passa bem, e está em observação, de acordo com a Promotoria.