O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e o 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) deflagraram a Operação Off White, voltada a desarticular esquemas sofisticados de lavagem de dinheiro operados por integrantes do PCC, traficantes, empresários e influenciadores.

O juiz da 4ª Vara Criminal de Campinas autorizou mandados de prisão preventiva, 11 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de valores e sequestro de 12 imóveis de luxo.

As investigações se desenvolveram a partir das Operações Linha Vermelha e Pronta Resposta, que revelaram conexões entre criminosos de alto escalão e o meio empresarial. De acordo com o Ministério Público, o grupo movimentava dinheiro do tráfico de drogas por meio de empresas legais, misturando recursos ilícitos a negócios formais.