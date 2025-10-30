31 de outubro de 2025
VIOLÊNCIA NO BRASIL

Lula sanciona lei que endurece punições contra o crime organizado

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Facebook
A sanção se dá após a megaoperação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma nova lei que aumenta as penas e reforça a proteção de autoridades envolvidas no combate ao crime organizado. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (30).

Leia mais: Bandidos bombardeiam polícia com drones como na Guerra na Ucrânia

A sanção se dá após a megaoperação no Rio de Janeiro que deixou mais de 120 mortos e teve como alvo o Comando Vermelho (CV).

O que muda com a nova lei

A legislação altera pontos importantes para reduzir a influência de facções criminosas e proteger quem atua contra elas. Veja os principais pontos:

Novos crimes criados:

Obstrução de ações contra o crime organizado

Conspiração para obstrução de ações contra o crime organizado
Ambos terão penas de quatro a 12 anos de prisão, além de multa.

Prisão mais rigorosa:

Condenados ou investigados por esses crimes deverão cumprir pena ou prisão provisória em presídios federais de segurança máxima, e não em unidades estaduais.

Mais proteção para autoridades:

Juízes, promotores, policiais e militares, inclusive aposentados, poderão receber proteção especial, assim como seus familiares, se estiverem sob ameaça em razão do trabalho.

Mudança no Código Penal:

O artigo 288, que trata de associação criminosa, foi alterado.
Agora, quem mandar ou contratar crimes cometidos por facções pode receber a mesma pena dos executores : de um a três anos de prisão, além da punição pelo crime praticado.

Proteção ampliada nas fronteiras:

Servidores que atuam em áreas de fronteira também passam a ter direito à proteção reforçada, devido ao maior risco de atuação de facções e contrabando.

A nova lei já está em vigor e, segundo o governo, o objetivo é fechar brechas legais usadas por mandantes e reduzir o poder das facções dentro e fora dos presídios.

