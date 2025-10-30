O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma nova lei que aumenta as penas e reforça a proteção de autoridades envolvidas no combate ao crime organizado. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (30).

A sanção se dá após a megaoperação no Rio de Janeiro que deixou mais de 120 mortos e teve como alvo o Comando Vermelho (CV).

O que muda com a nova lei