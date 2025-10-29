O uso dos pequenos robôs voadores segue a lógica dos campos de batalha da Guerra da Ucrânia, que em três anos e oito meses mudou a forma com que o combate próximo se dá.

O emprego de drones na reação dos traficantes do Comando Vermelho à operação da polícia do Rio na quarta-feira (28) foi o primeiro grande episódio do tipo envolvendo forças de segurança no estado. Não será o último.

Até então, drones militares eram pensados como aviões. Dos famosos Predator americanos da chamada Guerra ao Terror até os modelos de ataque turcos que fizeram fama no conflito entre o Azerbaijão e a Armênia em 2020, a prevalência era de aparelhos grandes e custosos.

Esses drones seguem voando mundo afora, inclusive nos céus ucranianos, mas a diferença foi feita na gestão microscópica da guerra: modelos que custam poucas centenas de dólares foram adaptados para missões de vigilância e, logo, de ataque.

Em vez de disparar mísseis Hellfire a R$ 800 mil cada, jogam antigas granadas antipessoais soviéticas que podem custar menos de R$ 30. Se forem abatidos ou capturados, o prejuízo não excede R$ 2.500 nos modelos mais simples, ante R$ 28 milhões de um grande drone turco Bayraktar TB2.