O ministro Guilherme Boulos (PSol) tomou posse na Secretaria-Geral da Presidência em cerimônia nesta quarta-feira (29), em Brasília, e pediu um minuto de silêncio pelas vítimas da megaoperação contra a facção Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, que deixou mais de uma centena de mortos no dia anterior.

"Todos nós estamos acompanhando o que aconteceu no Rio de Janeiro desde ontem e por isso, antes de falar desse momento, sobre o trabalho que pretendo fazer na Secretaria Geral. Queria pedir que todos nós fizéssemos um minuto de silêncio por todas as vítimas dessa operação do Rio de Janeiro. Policiais, moradores, todos eles"

Boulos fez ainda menção às origens do crime organizado, com crítica direta ao mercado financeiro.