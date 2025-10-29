Segundo ele, o Brasil vive hoje situação pior do que a da Colômbia, país que atravessou décadas de conflitos com as Farc (Forças Armadas Revolucionárias) e com carteis de narcotráfico.

Idealizador do filme Tropa de Elite, o ex-capitão do Bope (Batalhão de Operações Especiais) Rodrigo Pimentel disse à reportagem nesta terça (28) que a expansão territorial de facções ameaça a soberania nacional.

"Não há em Bogotá ou Medelín áreas urbanas dominadas como as do Rio. Esqueça a Colômbia. Lá temos áreas rurais ocupadas por resquícios das Farc. Urbanas, não", afirma Pimentel.

"O que você vê no Rio, em Salvador ou em Fortaleza não existe na América do Sul", acrescentou ao comentar a operação do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho realizada nesta terça (28). A menção às capitais da Bahia e do Ceará decorrem da expansão da facção a esses estados.

Deflagrada nesta terça, a megaoperação foi a mais letal da história do Rio e terminou com 64 pessoas mortas, quatro das quais policiais. As demais são apontadas como suspeitas pelo governo Cláudio Castro (PL).