

Minha Zara foi reproduzida em bordado! Todos em casa amamos esse mimo! A autora dessa arte é Edi Sartorato, professora de genética da Unicamp que aprendeu a técnica needle painting (pintura com agulha) e borda pets nas horas vagas. Para muitos é um hobby, mas para Edi é uma maneira de homenagear a irmã Egle, falecida em agosto de 2024. “Minha irmã era muito habilidosa e desenhava com agulha as mais diversas figuras. Meus sobrinhos me presentearam com os materiais de bordado dela e para me sentir mais próxima da Egle, resolvi aprender bordando os meus gatinhos. O teste de reproduzir animais acabou virando meu estilo”, conta. Edi aceita encomendas pelo instagram @bordabicho. Ah, na foto a Zara é a primeira à esquerda! Não é linda?