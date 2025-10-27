Nasce o Carlos Gomes Eventos

O tradicional Conservatório Carlos Gomes, que há 98 anos forma gerações de músicos e mantém viva a herança cultural da cidade, apresenta um desdobramento que promete ampliar ainda mais sua atuação: o Carlos Gomes Eventos. A nova iniciativa nasce do intenso movimento de produções que o conservatório vem realizando nos últimos anos — orquestras, quartetos, duos e outras formações que encantam públicos e valorizam essa arte. Com essa expansão, o nome Carlos Gomes passa a assinar também produções musicais completas, reunindo artistas de excelência, reconhecidos pela técnica, sensibilidade e profissionalismo. Desejamos ao Carlos Gomes Eventos o mesmo sucesso e prestígio que acompanham, há quase um século, o legado do Conservatório Carlos Gomes.