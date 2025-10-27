Trump parabeniza Lula pelo aniversário, mas não promete acordo

Em entrevista nesta segunda-feira (27) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desejou “feliz aniversário” a Luiz Inácio Lula da Silva, mas evitou garantir o acordo para reduzir as tarifas de 50% aplicadas às exportações brasileiras. Trump disse ter ficado “impressionado” com a vitalidade do presidente brasileiro, que completa 80 anos hoje, mas afirmou que “ainda é cedo para saber se algo vai acontecer”.

"Hoje é o aniversário dele, você sabia disso? Ele é um cara muito vigoroso, na verdade, e fiquei bastante impressionado. Mas hoje é o aniversário dele, então feliz aniversário, tudo bem? Você poderia avisá-lo, por favor?”, disse.