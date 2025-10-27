Trump parabeniza Lula pelo aniversário, mas não promete acordo

Em entrevista nesta segunda-feira (27) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desejou “feliz aniversário” a Luiz Inácio Lula da Silva, mas evitou garantir o acordo para reduzir as tarifas de 50% aplicadas às exportações brasileiras. Trump disse ter ficado “impressionado” com a vitalidade do presidente brasileiro, que completa 80 anos hoje, mas afirmou que “ainda é cedo para saber se algo vai acontecer”.
Leia mais: Lula diz que espera de Trump acordo de qualidade e em poucos dias
"Hoje é o aniversário dele, você sabia disso? Ele é um cara muito vigoroso, na verdade, e fiquei bastante impressionado. Mas hoje é o aniversário dele, então feliz aniversário, tudo bem? Você poderia avisá-lo, por favor?”, disse.
Lula, por outro lado, afirmou acreditar que a negociação “vai avançar rapidamente” e que o diálogo foi “surpreendentemente bom”. Os dois líderes conversaram por 45 minutos sobre tarifas, sanções e política regional. O petista disse esperar uma solução “em poucos dias” e declarou que a relação entre Brasil e EUA “vai ser produtiva para os dois países e para a democracia”.
O aniversário traz a Lula a marca de ser o primeiro octogenário no exercício do Poder Executivo.
*Com informações do SBT