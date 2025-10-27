27 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
PARANÁ

Recebe alta a mãe resgatada pela filha de apartamento em chamas

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/SBT
Sueli foi salva pela filha, Juliane Vieira.
Sueli foi salva pela filha, Juliane Vieira.

Sueli Vieira dos Reis, 51, que foi resgatada pela filha de um apartamento em chamas, em Cascavel (PR), recebeu alta neste domingo. A filha dela segue hospitalizada.

Leia mais: É gravíssimo estado de saúde de advogada que salvou mãe e primo

Sueli passou dez dias internada no Hospital São Lucas. Em nota, a unidade informou que o quadro clínico dela evoluiu bem, ela está com quadro estável e continuará o tratamento de forma ambulatorial.

No período de internação, Sueli chegou a ficar na UTI. Ela teve queimaduras no rosto, nos braços e nas pernas.

Sueli foi salva pela filha, Juliane Vieira. Para salvar a mãe, a jovem precisou se pendurar no suporte de ar-condicionado do 13º andar do prédio onde morava.

Juliane segue hospitalizada em estado grave. Ela teve 63% do corpo queimado e está internada no Hospital Universitário de Londrina, referência no tratamento de queimaduras no Paraná.

Nesta semana, o quadro clínico de Juliane evoluiu para uma "pequena melhora". Entretanto, ela segue instável, intubada e sedada.

Relembre o caso

Juliane teve mais da metade do corpo queimado após salvar a família de um incêndio no dia 15 de outubro. O fogo atingiu o apartamento da família dela, que fica localizado no 13º andar de um prédio em Cascavel.

Ela se pendurou no suporte de um ar-condicionado para salvar a família. Depois de ajudar os familiares, Juliane foi resgatada pelos bombeiros.

Outra mulher que morava no apartamento, mãe da criança de 4 anos, não estava no local na hora do incêndio. Um cachorro da família também conseguiu escapar das chamas.

Causa do incêndio é investigada. De acordo com os bombeiros, o foco inicial das chamas foi próximo à entrada do apartamento, onde ficava um ambiente conjugado que servia de cozinha e sala de jantar.

Apartamento ficou totalmente destruído. Polícia Civil do Paraná disse aguardar laudo pericial, mas não há indícios de incêndio criminoso.

Quem é Juliane

Juliane Vieira tem 28 anos. Ela é descrita por amigos nas redes como uma mulher disciplinada, reservada e acostumada a superar desafios.

Ela mantinha vida ativa com atividade físicas. Em seu perfil no TikTok, compartilha treinos de crossfit e momentos de lazer, com postagens que refletem cuidado com a saúde e gosto por atividades ao ar livre. Nas publicações, misturava fotos de treinos com mensagens de fé e superação, que agora têm sido retomadas por amigos e admiradores como símbolo da força demonstrada no resgate da família.

É formada em direito. Juliane atuou como assistente da Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Ela foi exonerada do cargo em 2022 pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Comentários

Comentários