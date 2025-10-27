Recebe alta a mãe resgatada pela filha de apartamento em chamas

Sueli Vieira dos Reis, 51, que foi resgatada pela filha de um apartamento em chamas, em Cascavel (PR), recebeu alta neste domingo. A filha dela segue hospitalizada.

Sueli passou dez dias internada no Hospital São Lucas. Em nota, a unidade informou que o quadro clínico dela evoluiu bem, ela está com quadro estável e continuará o tratamento de forma ambulatorial.