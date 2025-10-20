20 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
RESGATE NO INCÊNDIO

É gravíssimo estado de saúde de advogada que salvou mãe e primo

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/SBT
Juliane sofreu queimaduras em 70% do corpo e está internada em terapia intensiva.
Juliane sofreu queimaduras em 70% do corpo e está internada em terapia intensiva.

Juliane Suelen Vieira dos Reis, de 28 anos, continua em estado gravíssimo no Hospital Universitário de Londrina (PR), especializado em queimaduras, após salvar a mãe e o primo de um incêndio em Cascavel na última quarta-feira (15). Ela sofreu queimaduras em 70% do corpo e está internada em terapia intensiva, entubada e sedada, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (20).

Leia mais: Mulher queima 70% do corpo ao salvar mãe e primo de incêndio

Juliane foi transferida de helicóptero para Londrina na sexta-feira (17), o que só foi possível com a melhora nas condições climáticas. Desde então, a equipe do Centro de Tratamento de Queimados monitora seu quadro crítico e mantém cuidados intensivos.

O incêndio atingiu o apartamento da família no prédio de 13 andares. Com ajuda de uma vizinha, Juliane se pendurou na fachada, apoiando-se em aparelhos de ar-condicionado, para retirar o primo de qautro anos e a mãe, Sueli Vieira dos Reis, de 51.

Após salvar a família, Juliane foi resgatada pelos bombeiros, que atravessaram as chamas para retirá-la do apartamento. Dois deles receberam atendimento médico.

O primo pequeno teve queimaduras em 14% do corpo e continua estável no Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba. A mãe, Sueli, apresenta queimaduras no rosto, braços e pernas, além de inalação de fumaça, e permanece internada no Hospital São Lucas, em Cascavel.

O apartamento ficou totalmente destruído e está isolado para inspeção técnica. A Polícia Civil investiga as causas do incêndio.

*Com informações da Rede Massa

Comentários

Comentários