É gravíssimo estado de saúde de advogada que salvou mãe e primo

Juliane Suelen Vieira dos Reis, de 28 anos, continua em estado gravíssimo no Hospital Universitário de Londrina (PR), especializado em queimaduras, após salvar a mãe e o primo de um incêndio em Cascavel na última quarta-feira (15). Ela sofreu queimaduras em 70% do corpo e está internada em terapia intensiva, entubada e sedada, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (20).
Juliane foi transferida de helicóptero para Londrina na sexta-feira (17), o que só foi possível com a melhora nas condições climáticas. Desde então, a equipe do Centro de Tratamento de Queimados monitora seu quadro crítico e mantém cuidados intensivos.
O incêndio atingiu o apartamento da família no prédio de 13 andares. Com ajuda de uma vizinha, Juliane se pendurou na fachada, apoiando-se em aparelhos de ar-condicionado, para retirar o primo de qautro anos e a mãe, Sueli Vieira dos Reis, de 51.
Após salvar a família, Juliane foi resgatada pelos bombeiros, que atravessaram as chamas para retirá-la do apartamento. Dois deles receberam atendimento médico.
O primo pequeno teve queimaduras em 14% do corpo e continua estável no Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba. A mãe, Sueli, apresenta queimaduras no rosto, braços e pernas, além de inalação de fumaça, e permanece internada no Hospital São Lucas, em Cascavel.
O apartamento ficou totalmente destruído e está isolado para inspeção técnica. A Polícia Civil investiga as causas do incêndio.
*Com informações da Rede Massa