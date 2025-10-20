É gravíssimo estado de saúde de advogada que salvou mãe e primo

Juliane Suelen Vieira dos Reis, de 28 anos, continua em estado gravíssimo no Hospital Universitário de Londrina (PR), especializado em queimaduras, após salvar a mãe e o primo de um incêndio em Cascavel na última quarta-feira (15). Ela sofreu queimaduras em 70% do corpo e está internada em terapia intensiva, entubada e sedada, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (20).

Juliane foi transferida de helicóptero para Londrina na sexta-feira (17), o que só foi possível com a melhora nas condições climáticas. Desde então, a equipe do Centro de Tratamento de Queimados monitora seu quadro crítico e mantém cuidados intensivos.