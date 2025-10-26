Mais brasileiros estão míopes após pandemia e muito uso de telas

O número de brasileiros com miopia aumentou de maneira preocupante desde a pandemia, e os especialistas apontam o uso intenso de telas como um dos principais responsáveis. De acordo com o Conselho Nacional de Oftalmologia, ao menos 59 milhões de pessoas no país convivem atualmente com o problema de visão.

Segundo o Instituto Internacional de Miopia, a tendência é mundial: em 2020, 30% da população global já apresentava o distúrbio, e a projeção é que metade das pessoas no planeta tenha miopia até 2050.