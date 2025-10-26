Trump admira brasileiros e quer visitar o país, diz Mauro Vieira

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou neste domingo (26) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou interesse em visitar o Brasil após o encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Kuala Lumpur, na Malásia. Segundo o chanceler, Lula também aceitou o convite para ir aos Estados Unidos “com prazer” num futuro próximo.

Vieira classificou a conversa entre os dois líderes como “muito positiva” e disse que Trump determinou o início imediato do processo de negociação bilateral. “O presidente Trump declarou que dará instruções à sua equipe para começar um processo de negociação ainda hoje, porque quer resolver tudo em pouco tempo”, afirmou.