Trump admira brasileiros e quer visitar o país, diz Mauro Vieira

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou neste domingo (26) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou interesse em visitar o Brasil após o encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Kuala Lumpur, na Malásia. Segundo o chanceler, Lula também aceitou o convite para ir aos Estados Unidos “com prazer” num futuro próximo.
Vieira classificou a conversa entre os dois líderes como “muito positiva” e disse que Trump determinou o início imediato do processo de negociação bilateral. “O presidente Trump declarou que dará instruções à sua equipe para começar um processo de negociação ainda hoje, porque quer resolver tudo em pouco tempo”, afirmou.
O Itamaraty espera que as tratativas avancem nas próximas semanas e resultem em acordo comercial que reverta o tarifaço imposto pelos EUA sobre produtos brasileiros.
De acordo com o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, Lula defendeu que o Brasil não deveria ser alvo das mesmas sanções aplicadas a outras nações, já que mantém déficit na balança comercial com os Estados Unidos.
“O presidente destacou que a relação diplomática entre Brasil e EUA, de mais de 200 anos, sempre foi muito boa”, disse Rosa, ressaltando que Trump não impôs condições para iniciar as conversas.
A reunião contou com a presença do secretário de Estado americano, Marco Rubio, do secretário do Tesouro, Scott Bessent, e do representante comercial dos EUA, Jamieson Greer.
O tema do ex-presidente Jair Bolsonaro não foi abordado formalmente durante o encontro. Lula, segundo o governo brasileiro, apenas mencionou indiretamente a aplicação da Lei Magnitsky, usada por Washington para punir autoridades estrangeiras, e classificou sua aplicação contra ministros do STF como “injusta”.
Antes da reunião, Trump disse a jornalistas que “sempre gostou” de Bolsonaro e que se sente “mal pelo que aconteceu com ele”, descrevendo o ex-presidente brasileiro como “um cara honesto que passou por muita coisa”.