Lula e Trump se encontram e acordo com Brasil vira promessa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (26) que o país “vai fazer um acordo com o Brasil”. A declaração foi dada pouco antes da reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Kuala Lumpur, na Malásia.

Leia mais: Encontro com Lula e redução de tarifas é 'provável', diz Trump

O primeiro encontro entre os dois líderes, desde o início da disputa comercial entre os países, se deu em tom cordial. Trump elogiou o Brasil e disse que as negociações devem avançar rapidamente. “Acho que chegaremos a uma conclusão com o Brasil bem rapidamente. Devemos fazer bons acordos para ambos os países”, declarou.