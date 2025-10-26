Lula e Trump se encontram e acordo com Brasil vira promessa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (26) que o país “vai fazer um acordo com o Brasil”. A declaração foi dada pouco antes da reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Kuala Lumpur, na Malásia.
Leia mais: Encontro com Lula e redução de tarifas é 'provável', diz Trump
O primeiro encontro entre os dois líderes, desde o início da disputa comercial entre os países, se deu em tom cordial. Trump elogiou o Brasil e disse que as negociações devem avançar rapidamente. “Acho que chegaremos a uma conclusão com o Brasil bem rapidamente. Devemos fazer bons acordos para ambos os países”, declarou.
Lula, por sua vez, ressaltou que “não há motivo para conflito entre Brasil e Estados Unidos” e que está otimista com o resultado do diálogo. Segundo o presidente, a imprensa “terá boas notícias após a reunião”.
Apesar da disposição para acordo, Trump manteve o discurso de que as tarifas impostas até o momento são “justas” e que as medidas visam proteger o mercado americano. Ele também mencionou o ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando: “Sempre gostei dele. Me sinto muito mal pelo que aconteceu com ele. Sempre achei que era um cara honesto, mas já passou por muita coisa”.
A reunião, que durou pouco menos de uma hora, foi realizada durante a 47ª cúpula da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático).
Tanto Lula quanto Trump indicaram que suas equipes devem iniciar tratativas nas próximas semanas para definir os termos do novo acordo.
*Com informações do G1 e da CNN