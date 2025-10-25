Presidente do PSDB convida Temer para entrar no partido

O presidente do PSDB, Marconi Perillo, convidou Michel Temer (MDB) para se filiar à legenda e ser candidato à Presidência da República em 2026.

Segundo o dirigente, o ex-presidente disse que ficou lisonjeado com o convite e prometeu pensar na possibilidade. "É um homem experiente, que demonstrou capacidade gerencial e administrativa. É um diplomata. Brasil precisa quebrar essa radicalização. Seria uma pessoa para trazer temperança."