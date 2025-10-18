Presidente do PSDB no Ceará anuncia filiação de Ciro Gomes

O presidente do PSDB no Ceará, Ozires Pontes, anunciou em publicação nas redes sociais na noite de sexta-feira (17) a filiação de Ciro Gomes ao partido. Também disse que Ciro pretende concorrer ao governo do estado nas eleições de 2026.

Presidente da sigla no Ceará diz que próprio Ciro quer anunciar "em poucos dias ou poucos meses" a intenção de concorrer ao governo do estado novamente. Ciro foi governador do Ceará de 1991 a 1994. "O Ceará quer o Ciro de novo", disse Ozires, que também é prefeito de Massapê (CE).

Ozires diz que Ciro vai assinar a filiação na próxima semana. O ato deve ocorrer na quarta-feira (22) em um hotel em Fortaleza. Ciro, que também sondava a possibilidade de se filiar ao União Brasil, ainda não se manifestou sobre a filiação.