Mulher de 62 anos é presa por matar namorado de 21 a tesourada

Uma mulher de 62 anos foi presa nesta sexta-feira (24) sob suspeita de matar o companheiro de 21 anos com golpes de faca e enterrar o corpo no quintal da casa onde moravam, no bairro Jardim Eldorado, em Bebedouro, no norte do estado de São Paulo.

A reportagem não conseguiu localizar neste sábado (25) a defesa da mulher, identificada como Jussara Luzia Fernandes. Ela trabalha como esteticista. A vítima é Alex Sandro da Silva Rocha.