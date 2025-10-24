24 de outubro de 2025
BRIGA POR DINHEIRO

Mulher de 23 anos esfaqueia pênis do namorado, de 71

Reprodução/PMMT
A vítima foi socorrida com sangramento e levada ao Hospital Municipal da cidade.
Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante em São Pedro da Cipa, no interior de Mato Grosso, por esfaquear o namorado, de 71 anos, durante discussão por dinheiro para comprar drogas. Segundo a CNN Brasil, o caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (23).

Leia mais: Idosa que comeu coração e pênis de mendigo alega abuso infantil

A Polícia Militar informou que o homem teria se recusado a dar o dinheiro à companheira, que ficou irritada e começou o bate-boca. Durante a confusão, ela pegou a faca e golpeou a região genital do idoso.

A vítima foi socorrida com sangramento e levada ao Hospital Municipal da cidade. Seu estado de saúde não foi divulgado.

A mulher foi encontrada pouco depois numa praça, ainda com a faca usada na agressão. Ela foi levada à delegacia, onde aguarda audiência de custódia.

*Com informações da CNN Brasil

