Mulher de 23 anos esfaqueia pênis do namorado, de 71

Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante em São Pedro da Cipa, no interior de Mato Grosso, por esfaquear o namorado, de 71 anos, durante discussão por dinheiro para comprar drogas. Segundo a CNN Brasil, o caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (23).

A Polícia Militar informou que o homem teria se recusado a dar o dinheiro à companheira, que ficou irritada e começou o bate-boca. Durante a confusão, ela pegou a faca e golpeou a região genital do idoso.