Equipe de hospital é internada por suspeita de contaminação no ES

Servidores do Hospital Santa Rita, de Vitória (ES), apresentaram alterações sugestivas de pneumonia após uma contaminação generalizada no local. Ainda não se sabe o que causou a contaminação.

Ao menos 14 funcionários chegaram a ser internados na própria unidade, dois em UTI. A informação foi divulgada em comunicado nesta sexta-feira (24) pelo Hospital Santa Rita. Até a manhã deste sábado (25), três servidores continuavam internados na enfermaria e um na UTI. Quatro funcionários estão internados em outros hospitais, dois deles em UTI. O hospital afirma que não houve novas internações desde o dia 22 de outubro, e que os pacientes estão recebendo alta.