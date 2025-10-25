25 de outubro de 2025
14 SERVIDORES

Equipe de hospital é internada por suspeita de contaminação no ES

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Hospital Santa Rita
Ao menos 14 funcionários chegaram a ser internados na própria unidade, dois em UTI.
Ao menos 14 funcionários chegaram a ser internados na própria unidade, dois em UTI.

Servidores do Hospital Santa Rita, de Vitória (ES), apresentaram alterações sugestivas de pneumonia após uma contaminação generalizada no local. Ainda não se sabe o que causou a contaminação.

Ao menos 14 funcionários chegaram a ser internados na própria unidade, dois em UTI. A informação foi divulgada em comunicado nesta sexta-feira (24) pelo Hospital Santa Rita. Até a manhã deste sábado (25), três servidores continuavam internados na enfermaria e um na UTI. Quatro funcionários estão internados em outros hospitais, dois deles em UTI. O hospital afirma que não houve novas internações desde o dia 22 de outubro, e que os pacientes estão recebendo alta.

Suspeita de causa ambiental. O Hospital Santa Rita afirmou que nenhum paciente internado apresentou sintomas semelhantes aos dos funcionários, o que levantou a hipótese de que a contaminação tenha causa ambiental, o que está sendo investigado internamente. Os funcionários eram de uma área específica, que não foi detalhada.

Secretário de Saúde diz que investiga hipótese de contaminação por fungo e bactérias. A uma TV local, o secretário Tyago Ribeiro Hoffmann disse que a possibilidade de uma causa viral foi descartada, mas que os sintomas dos infectados se parecem com sintomas virais, como febre alta.

Hospital diz que reforçou protocolos assistenciais e de vigilância. Além disso, unidade afirma que adotou protocolos de controle de infecção hospitalar e que está em articulação com autoridades de vigilância sanitária e de saúde pública.

O UOL procurou a Secretaria de Saúde do Espírito Santo, mas ainda não obteve resposta. Assim que houver retorno, a matéria será atualizada.

O Hospital Santa Rita atende via SUS e convênio. A unidade está funcionando normalmente.

