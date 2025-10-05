Cachaça contaminada por metanol deixou 37 mortos na Bahia em 1999

Antes dos casos de internações e mortes recentes em razão de intoxicação por metanol, o Brasil já havia registrado óbitos causados pela contaminação de bebidas com o produto.

No caso mais grave, 37 pessoas morreram na Bahia após a ingestão de uma cachaça clandestina, em 1999. Na ocasião, ao menos 300 sofreram intoxicação e precisaram de atendimento.

O Ministério da Saúde afirma que a média anual de intoxicações por metanol no Brasil é de 20 casos. Neste ano, porém, de junho até este sábado (4), o número de mortes sob investigação já chega a 14, com dois óbitos confirmados e 195 casos suspeitos de contaminação. Há registros em 14 estados e no Distrito Federal.