Ingredientes
- 250 gramas de tapioca granulada
- 350 ml de leite
- 2 ovos
- 1 colher (chá) de sal
- 1 colher (sopa) de manteiga
- 1 xícara de queijo coalho (ou meia cura) ralado
O bolo de caroço é tradicional do Norte e, principalmente, do Nordeste do Brasil, com origem fortemente ligada ao uso da tapioca granulada, que lembra bolinhas, mesmo tipo usado para preparar os famosos ‘dadinhos de tapioca’ criados pelo chef Rodrigo Oliveira do restaurante paulistano Mocotó. Aliás, como esses, o bolo tem superfície crocante e miolo macio.
Essa tapioca, encontrada em saquinhos de 500 gramas nos nossos supermercados, difere da tradicional, que é fininha e empregada para fazer beijus e outras iguarias consumidas também no café da manhã ou lanche da tarde no Sudeste. A granulada é responsável por conferir ao bolo sua textura característica. É receita simples, preparada à mão, que além da tapioca leva leite, manteiga, ovos e queijo ou coco ralados. Em muitos lugares o bolo é considerado comida caseira ligada aos afetos e é bem comum encontrar referências ao modo de fazer e à escolha dos ingredientes como transmissão de saber culinário entre famílias.
A história do bolo se mistura com a da própria tapioca, que já era consumida pelos indígenas que habitavam o território brasileiro antes da colonização portuguesa, como os Caetés em Pernambuco. Seu nome pode variar, sendo por vezes chamado de ‘bolo de goma’ e há versões salgadas e doces. A que mostramos aqui é salgada e no interior do Maranhão costuma ser a primeira refeição do dia, acompanhada de café.
É de fácil execução. Coloque numa tigela a tapioca e cubra-a com o leite morno. Deixe em repouso por cinco minutos. Não ultrapasse esse tempo, caso contrário o bolo pode ficar pesado porque as bolinhas perderão a forma e podem virar papa. Bata à parte os ovos, junte o sal e a manteiga em temperatura ambiente. Agregue a mistura líquida à tapioca hidratada. Por fim acrescente o queijo ralado, que pode ser substituído por coco. Há inclusive quem misture em partes iguais queijo e coco. Mexa bem e coloque em forma bem untada e polvilhada com farinha. Leve ao forno preaquecido a 180 graus e asse por 40 minutos aproximadamente ou até que a superfície fique dourada. Desenforme morno e sirva frio.
Sonia Machiavelli é professora, jornalista, escritora; membro da Academia Francana de Letras.