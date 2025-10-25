25 de outubro de 2025
'MEDININHA'

Medina sonha ser pai, mas anúncio de gravidez era só marketing

Por | da Folhapress
Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/@gabrielmedina/Instagram
Em junho de 2021, ainda casado com Yasmin Brunet, Gabriel Medina revelou que sonhava em ter uma família grande.
A suposta gravidez que Gabriel Medina e Isabella Arantes anunciaram nas redes sociais acabou sendo apenas uma ação publicitária - parte do lançamento de uma nova marca infantil do surfista. Mas, apesar da brincadeira, ser pai é um dos maiores sonhos do tricampeão mundial.

Ao longo dos últimos anos, Medina revelou em diferentes entrevistas, séries e interações com fãs o quanto sonha em formar uma família.

O UOL relembra as principais vezes em que o surfista deixou claro que gostaria de se tornar pai.

6 filhos

Em junho de 2021, ainda casado com Yasmin Brunet, Gabriel Medina revelou que sonhava em ter uma família grande. Em entrevista ao GShow, Yasmin contou que o surfista desejava ter seis filhos.

"neste sábado (25) ele falou! Casa grande, seis filhos", disse a modelo na época. "Eu quero bastante. Deixar a casa lotada", completou o surfista.

"Quero ser pai"

Poucas semanas depois, Medina voltou a falar sobre o assunto em tom mais intimista, na webserie Onda Perfeita, produzida pela Corona. Gravada em Maresias, a série mostrava o tricampeão em casa, ao lado de Yasmin, refletindo sobre a vida, o mar e o futuro.

"Minha onda perfeita é o que faz sentido pra mim, estar com quem eu amo de verdade, fazendo o que eu amo, estar surfando e estar no mar", disse o surfista. E completou: "Um dia eu quero ser pai."

"Meu maior sonho"

Já em 2022, durante uma sessão de perguntas e respostas no Instagram, um fã perguntou se ele pensava em ser pai. A resposta foi direta e sincera: "Meu maior sonho", escreveu Medina, acompanhando a mensagem de um emoji de rosto com corações, e uma foto do seu polegar levantado.

Na época, o surfista estava solteiro após o fim do casamento com Yasmin, mas seguia expressando o mesmo desejo de formar uma família e ter filhos - um tema recorrente em suas falas públicas.

