Medina sonha ser pai, mas anúncio de gravidez era só marketing

A suposta gravidez que Gabriel Medina e Isabella Arantes anunciaram nas redes sociais acabou sendo apenas uma ação publicitária - parte do lançamento de uma nova marca infantil do surfista. Mas, apesar da brincadeira, ser pai é um dos maiores sonhos do tricampeão mundial.

Leia mais: Gabriel Medina será papai pela primeira vez

Ao longo dos últimos anos, Medina revelou em diferentes entrevistas, séries e interações com fãs o quanto sonha em formar uma família.