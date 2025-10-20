Gabriel Medina será papai pela primeira vez

O tricampeão mundial de surfe Gabriel Medina e a namorada, a bailarina Isabella Arantes, estão esperando o primeiro filho. O casal compartilhou a novidade neste domingo, em publicações nas redes sociais, confirmando os rumores que circulavam desde o início do fim de semana.

Leia mais: Medina pede união dos surfistas após eliminação de brasileiro

Em um post no Instagram, Medina apareceu abraçando a barriga da namorada - uma imagem que rapidamente levantou especulações entre fãs e amigos.