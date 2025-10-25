Bolsonaro é página virada para Trump, diz ex-embaixador dos EUA

O ex-embaixador americano no Brasil, Thomas Shannon, afirmou em entrevista à BBC News Brasil que Jair Bolsonaro é “página virada” para Donald Trump. Segundo ele, o presidente dos Estados Unidos reconheceu que sua tentativa de interferir no julgamento do ex-presidente brasileiro “fracassou” e agora busca uma relação mais pragmática com o governo Lula.

Leia mais: Trump ignora Bolsonaro e concorda em encontrar-se com Lula

Shannon disse que Trump “sabe quando não pode avançar em uma frente e procura outra” e que, embora continue valorizando a lealdade a Bolsonaro, não há mais espaço para envolvimento americano em processos criminais no Brasil.