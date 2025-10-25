Portugal extradita mineira suspeita de matar 5 filhos em MG

Gisele Oliveira foi presa em agosto deste ano em ação conjunta entre os dois países. A reportagem não conseguiu localizar sua defesa.

A brasileira de 40 anos investigada pela morte de cinco filhos em Timóteo, no Vale do Aço mineiro, foi extraditada de Portugal e chegou a Belo Horizonte nesta quinta-feira (23). Ela estava presa na cidade de Coimbra, onde vivia ilegalmente, e foi incluída na lista de Difusão Vermelha da Interpol.

De acordo com a Polícia Federal, a mulher foi entregue pelas autoridades portuguesas e desembarcou no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins (MG), escoltada por policiais federais. Após exame de corpo de delito, será levada ao Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, na capital mineira, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A extradição foi autorizada após pedido da Vara Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Timóteo, que expediu mandado de prisão preventiva contra a suspeita pelos crimes de homicídio e coação no curso do processo. Segundo as investigações, ela teria administrado substâncias sedativas de forma reiterada e intencional aos filhos, o que resultou na morte de cinco das sete crianças.

Os casos teriam ocorrido entre 2008 e 2023. Duas das mortes foram registradas em 2010, duas em 2019 e a última em 2023, quando a polícia passou a investigar o caso.