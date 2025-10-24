Governo cede às críticas e mantém aulas práticas para CNH

Depois da polêmica sobre o fim das aulas obrigatórias para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o governo federal voltou atrás. A Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) decidiu manter um número mínimo de aulas práticas, ainda em discussão, mas deve ficar em torno de cinco, e criou um curso teórico gratuito e on-line, que será oferecido numa plataforma oficial do governo.

Leia mais: Lula autoriza proposta que acaba com exigência de autoescola

A medida responde às críticas de especialistas e de autoescolas, que alegam que eliminar toda a prática colocaria em risco a segurança no trânsito. Hoje, são exigidas 20 aulas práticas e 45 teóricas.