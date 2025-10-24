Governo cede às críticas e mantém aulas práticas para CNH

Depois da polêmica sobre o fim das aulas obrigatórias para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o governo federal voltou atrás. A Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) decidiu manter um número mínimo de aulas práticas, ainda em discussão, mas deve ficar em torno de cinco, e criou um curso teórico gratuito e on-line, que será oferecido numa plataforma oficial do governo.
A medida responde às críticas de especialistas e de autoescolas, que alegam que eliminar toda a prática colocaria em risco a segurança no trânsito. Hoje, são exigidas 20 aulas práticas e 45 teóricas.
O novo formato prevê também o instrutor autônomo credenciado, que poderá dar aulas com o próprio carro ou com o do aluno, sem vínculo com as autoescolas. O governo afirma que isso deve reduzir o custo da CNH em até 80%, ao ampliar as opções de preparação.
O texto fica disponível para consulta pública até 2 de novembro e ainda precisa ser votado pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) antes de entrar em vigor. Enquanto isso, continuam valendo as regras atuais.
*Com informações do Uol