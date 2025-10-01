Lula autoriza proposta que acaba com exigência de autoescola

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou o Ministério dos Transportes a seguir adiante com a proposta que elimina a obrigatoriedade de aulas em autoescolas para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Leia mais: Governo estuda liberar CNH A e B sem aulas em autoescola

A partir desta quinta-feira (2), a pasta abrirá consulta pública no site da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) para receber sugestões da sociedade.