EUA enviam maior porta-aviões do mundo ao Caribe contra cartéis

O Pentágono anunciou nesta sexta-feira (24) o envio do porta-aviões USS Gerald Ford, o mais avançado da frota americana, para o Caribe, ampliando a ofensiva militar do governo Donald Trump contra cartéis de drogas e aumentando a tensão na região.

Leia mais: Tropa dos EUA que matou Bin Laden se aproxima da Venezuela

Segundo o The Guardian, a embarcação, equipada com caças F-35 e aviões de vigilância, deve operar próxima à costa da Venezuela, ao lado de outras embarcações de guerra. A medida marca a mudança na estratégia dos Estados Unidos, que agora se prepara para atacar alvos em terra, e não apenas embarcações suspeitas de tráfico.