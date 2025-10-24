24 de outubro de 2025
OFENSIVA

EUA enviam maior porta-aviões do mundo ao Caribe contra cartéis

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Domínio público/Wikipedia

A embarcação, equipada com caças F-35 e aviões de vigilância, deve operar próxima à costa da Venezuela.

O Pentágono anunciou nesta sexta-feira (24) o envio do porta-aviões USS Gerald Ford, o mais avançado da frota americana, para o Caribe, ampliando a ofensiva militar do governo Donald Trump contra cartéis de drogas e aumentando a tensão na região.

Leia mais: Tropa dos EUA que matou Bin Laden se aproxima da Venezuela

Segundo o The Guardian, a embarcação, equipada com caças F-35 e aviões de vigilância, deve operar próxima à costa da Venezuela, ao lado de outras embarcações de guerra. A medida marca a mudança na estratégia dos Estados Unidos, que agora se prepara para atacar alvos em terra, e não apenas embarcações suspeitas de tráfico.

Segundo o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, a presença naval reforçará a capacidade dos EUA de “detectar, monitorar e interromper atividades ilícitas que ameaçam a segurança nacional”.

Trump já havia sinalizado que o próximo passo seria expandir os bombardeios. “O próximo será em terra”, afirmou na Casa Branca, acrescentando que pretende “eliminar pessoas que trazem drogas para o país”.

Desde setembro, o governo americano tem atacado barcos supostamente ligados ao tráfico, mas sem apresentar provas concretas de que transportavam drogas. O The Guardian revelou ainda que a CIA vem fornecendo informações de inteligência para as operações, que também visam a enfraquecer o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro.

