Marília Mendonça 'lança' música inédita 4 anos após morte; OUÇA

A voz inconfundível de Marília Mendonça volta a emocionar os fãs com o lançamento de “Segundo amor da sua vida”, nova faixa divulgada nessa quinta-feira (23), quatro anos após a morte da cantora.
Segundo apurou o G1, a canção foi escrita e registrada em 2018, em parceria com o compositor Juliano Tchula, e teve produção póstuma, com instrumentos adicionados à gravação original da artista. A equipe da sertaneja informou que o trabalho preserva totalmente a voz de Marília, sem uso de inteligência artificial.
A música fala de um amor não correspondido e marca o primeiro lançamento inédito desde o álbum Decretos Reais, de 2023.
De acordo com Wander Oliveira, empresário e dono da Workshow, gravadora responsável pelo acervo da cantora, há material suficiente para lançamentos pelos próximos 20 anos, com cerca de dez faixas inéditas trabalhadas a cada ano.
Marília, que morreu em 2021 aos 26 anos, continua entre os maiores nomes da música brasileira. Seu hit “Leão”, lançado após sua morte, ainda é a faixa mais ouvida da história das plataformas digitais no país.