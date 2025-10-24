Marília Mendonça 'lança' música inédita 4 anos após morte; OUÇA

A voz inconfundível de Marília Mendonça volta a emocionar os fãs com o lançamento de “Segundo amor da sua vida”, nova faixa divulgada nessa quinta-feira (23), quatro anos após a morte da cantora.

Leia mais: Marília Mendonça morre em acidente de avião; aeronave tentou pouso de emergência

Segundo apurou o G1, a canção foi escrita e registrada em 2018, em parceria com o compositor Juliano Tchula, e teve produção póstuma, com instrumentos adicionados à gravação original da artista. A equipe da sertaneja informou que o trabalho preserva totalmente a voz de Marília, sem uso de inteligência artificial.