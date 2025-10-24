Polícia esclarece morte de mãe e filha encontradas em apartamento

O laudo do Instituto Médico-Legal confirmou que a modelo Lidiane Aline Lorenço, de 33 anos, e a filha Miana Sophya Santos, de 15, morreram por intoxicação causada por monóxido de carbono. A descoberta põe fim ao mistério que cercava a morte das duas, encontradas sem vida no apartamento onde moravam, na Barra da Tijuca, no último dia 10. As informações são do G1.

A polícia já havia descartado qualquer sinal de violência no local. A perícia, porém, identificou irregularidades na instalação de gás, o que reforça a suspeita de que um vazamento tenha causado o acúmulo do gás tóxico , que é incolor e inodoro, portnto, capaz de matar sem que a vítima perceba.