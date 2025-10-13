Polícia investiga mortes de modelo e filha em apartamento no Rio

A Polícia Civil investiga as mortes de uma mulher de 33 anos e a filha dela, de 15. Os corpos foram encontrados dentro do apartamento onde moravam, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, na sexta-feira (9).

Lidiane Aline Lorenço e a filha, Miana Sophya Santos, foram localizadas já mortas por equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Vizinhos acionarem as autoridades após sentirem um forte cheiro vindo do imóvel, no 11º andar de um prédio na avenida Lúcio Costa.

Quando os agentes entraram no apartamento, encontraram a adolescente na sala e a mãe em um dos quartos.