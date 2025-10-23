Servidores matam mulheres a pauladas e postam vídeo do crime

Três servidores municipais e um traficante foram presos em São Lourenço da Mata (PE), suspeitos de assassinar duas mulheres a pauladas e divulgar as agressões nas redes sociais. O crime foi cometido em 12 de setembro e é investigado como homicídio qualificado pela tortura.

Leia mais: Bolacha e suco: Servidoras são presas por desviar merenda escolar

Segundo a Polícia Civil, as vítimas, Rebeca e Bruna, foram mortas brutalmente, e os suspeitos, que trabalhavam como fiscais na Secretaria de Controle Urbano, registraram e postaram o crime nas redes. O traficante já tinha mandado de prisão preventiva; os servidores foram identificados durante a investigação e detidos.