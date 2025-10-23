23 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
METANOL E COCAÍNA

SP: Casal e amigo morrem após churrasco com bebida batizada

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Governo de SP
Exames apontaram 16 dg/L de metanol no sangue de Cleiton, além de vestígios de cocaína.
Exames apontaram 16 dg/L de metanol no sangue de Cleiton, além de vestígios de cocaína.

Cleiton da Silva Conrado, de 25 anos, é a sétima morte confirmada por intoxicação por metanol no estado de São Paulo, após um churrasco em Osasco, na Região Metropolitana. No mesmo evento, sua companheira, Jhenifer Carolina dos Santos Gomes, e o dono da casa, Daniel, também morreram, mas até o momento apenas o óbito de Cleiton foi oficialmente investigado e confirmado como causado por metanol.

Leia mais: Brasil tem 53 casos de intoxicação por metanol e 10 mortes

Cleiton foi encontrado morto em casa, enquanto Jhenifer morreu no hospital depois de ter sido socorrida desacordada. Exames apontaram 16 dg/L de metanol no sangue dele, além de vestígio de cocaína.

De acordo com familiares, o trio comprou vários tipos de destilados numa adega próxima durante a noite do churrasco. Peritos recolheram as garrafas consumidas para análise.

*Com informações do G1

Comentários

Comentários