SP: Casal e amigo morrem após churrasco com bebida batizada

Cleiton da Silva Conrado, de 25 anos, é a sétima morte confirmada por intoxicação por metanol no estado de São Paulo, após um churrasco em Osasco, na Região Metropolitana. No mesmo evento, sua companheira, Jhenifer Carolina dos Santos Gomes, e o dono da casa, Daniel, também morreram, mas até o momento apenas o óbito de Cleiton foi oficialmente investigado e confirmado como causado por metanol.

Cleiton foi encontrado morto em casa, enquanto Jhenifer morreu no hospital depois de ter sido socorrida desacordada. Exames apontaram 16 dg/L de metanol no sangue dele, além de vestígio de cocaína.