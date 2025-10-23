Taxista em fuga da PM e engavetamento na Dutra matam 1 e ferem 3

Dois acidentes complicaram a madrugada desta quinta-feira (23) na Serra das Araras, na via Dutra, em Piraí (RJ). Por volta da 1h, um taxista fugindo da polícia invadiu a contramão e bateu de frente com outro carro no km 227. No táxi, a PRF encontrou quase 70 kg de drogas. O taxista e os dois ocupantes do outro veículo, incluindo adolescente de 16 anos, se machucaram; ele foi preso e autuado por tráfico interestadual e tentativa de homicídio.

Três horas depois, no congestionamento causado pelo bloqueio da pista, houve engavetamento envolvendo três caminhões na altura do km 225. Um caminhoneiro morreu preso às ferragens, e parte da carga de granito de um dos veículos caiu no asfalto.