ESTRADA

Taxista em fuga da PM e engavetamento na Dutra matam 1 e ferem 3

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Polícia Rodoviária Federal
O taxista e os dois ocupantes do outro veículo, incluindo adolescente de 16 anos, se machucaram.
Dois acidentes complicaram a madrugada desta quinta-feira (23) na Serra das Araras, na via Dutra, em Piraí (RJ). Por volta da 1h, um taxista fugindo da polícia invadiu a contramão e bateu de frente com outro carro no km 227. No táxi, a PRF encontrou quase 70 kg de drogas. O taxista e os dois ocupantes do outro veículo, incluindo adolescente de 16 anos, se machucaram; ele foi preso e autuado por tráfico interestadual e tentativa de homicídio.

Leia mais: Caminhão-tanque capota, explode e pega fogo na Dutra; VÍDEO

Três horas depois, no congestionamento causado pelo bloqueio da pista, houve engavetamento envolvendo três caminhões na altura do km 225. Um caminhoneiro morreu preso às ferragens, e parte da carga de granito de um dos veículos caiu no asfalto.

A pista sentido São Paulo foi totalmente liberada apenas ao meio dia, mas ainda havia congestionamento de até 9 km. Para desafogar o trânsito, foi implantada mão dupla na pista de descida.

*Com informações do G1

