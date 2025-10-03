Caminhão-tanque capota, explode e pega fogo na Dutra; VÍDEO

Um caminhão-tanque carregado com etanol capotou e pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (3) na Serra das Araras, no quilômetro 228 da Via Dutra, em Piraí, no Rio.

Motorista está internado em estado grave. Ele foi socorrido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, de acordo com a Secretaria de Saúde do estado.