SP: Facção usa franquia de ursinhos de pelúcia para lavar milhões

O Ministério Público e a Polícia Civil de São Paulo descobriram um novo disfarce usado pelo PCC para lavar dinheiro: uma rede de franquias de bichinhos de pelúcia. Batizada de Operação Plush, a ação cumpriu mandados de busca em lojas da marca Criamigos em São Paulo, Guarulhos, Santo André e Mogi das Cruzes.

Segundo as investigações, duas mulheres ligadas a Cláudio Marcos de Almeida, o “Django” - ex-chefe da facção assassinado em 2022 - investiram milhões de reais em quatro unidades da loja, mesmo sem ocupação formal. A Justiça bloqueou R$ 4,3 milhões em bens delas. O objetivo era dar aparência legal ao dinheiro vindo do tráfico e de outras atividades ilegais do grupo.