22 de outubro de 2025
JUSTIÇA

Fachin autoriza Fux a mudar para a Segunda Turma do STF

Por André Richter | da Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
O ministro Luiz Fux vai integrar a Segunda Turma da Corte
O ministro Luiz Fux vai integrar a Segunda Turma da Corte

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, autorizou o ministro Luiz Fux a integrar a Segunda Turma da Corte.

Fachin aceitou o pedido de mudança feito nesta terça-feira (21) pelo ministro, que faz parte da Primeira Turma, colegiado responsável pelo julgamento das ações penais da trama golpista.

A vaga na Segunda Turma foi aberta com a aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso. Se estivesse permanecido na Corte, Barroso deveria ocupar uma vaga nesse colegiado.

Com a decisão de Fux, a Primeira Turma ficará somente com quatro integrantes. A quinta vaga será ocupada somente após a nomeação de um novo ministro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a vaga de Barroso.

A Segunda Turma é composta pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques, Gilmar Mendes e Dias Toffoli.

