Heróis vão às alturas para animar crianças em hospitais; VÍDEO

O Mês das Crianças ganhou ares de produção de cinema em dois hospitais da região Sul do país. No Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas e no Hospital da Criança Santo Antônio, ambos na capital gaúcha, super-heróis desceram de rapel pelas janelas para quebrar a rotina das crianças internadas com esperança e sorrisos.
No Presidente Vargas, o Homem-Aranha, Superman, Thor, Batman, Capitão América e Hulk vieram do alto dos 13 andares para acenar aos pequenos pacientes, que assistiam da janela com os olhos brilhando. “É o melhor dia da minha vida”, disse Maria Helena, de seis anos, enquanto recebia de presente uma boneca e a fantasia da princesa Elsa. A mãe, Amanda Monteiro, resumiu o que muitos sentiram: “Essas crianças vivem um momento difícil, e esse tipo de gesto traz alegria num dia tão especial.”
A pedagoga Juliana Pierdoná, que organizou a surpresa, contou que o objetivo é criar uma lembrança alegre de um lugar que frequentemente está associado à dor. “Queremos que fique uma marca afetiva boa no coração delas”, explicou.
A iniciativa, realizada com apoio da empresa MA Alpinismo, contou com voluntários que trocaram cordas e mosquetões por sorrisos. “A alegria das crianças é o que nos motiva. Isso não tem preço”, afirmou Maurício Castro, dono da empresa.
No Hospital da Criança Santo Antônio, a cena se repetiu com a mesma dose de emoção. Homem-Aranha, Mulher-Maravilha, Homem de Ferro e outros personagens tomaram conta das fachadas, enquanto o mascote Castor Heitor comandava a festa lá de baixo. Entre acenos e gritinhos de empolgação, a equipe do hospital reforçou o propósito daquilo: lembrar que, ali dentro, os pequenos são os verdadeiros heróis.
A iniciativa, que já virou tradição, foi realizada por alpinistas voluntários da Executar Alpinismo Industrial. E, como mostrou a tarde de rapel e fantasia, não há parede que impeça a alegria de chegar até as janelas da esperança.