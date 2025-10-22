Heróis vão às alturas para animar crianças em hospitais; VÍDEO

O Mês das Crianças ganhou ares de produção de cinema em dois hospitais da região Sul do país. No Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas e no Hospital da Criança Santo Antônio, ambos na capital gaúcha, super-heróis desceram de rapel pelas janelas para quebrar a rotina das crianças internadas com esperança e sorrisos.

No Presidente Vargas, o Homem-Aranha, Superman, Thor, Batman, Capitão América e Hulk vieram do alto dos 13 andares para acenar aos pequenos pacientes, que assistiam da janela com os olhos brilhando. “É o melhor dia da minha vida”, disse Maria Helena, de seis anos, enquanto recebia de presente uma boneca e a fantasia da princesa Elsa. A mãe, Amanda Monteiro, resumiu o que muitos sentiram: “Essas crianças vivem um momento difícil, e esse tipo de gesto traz alegria num dia tão especial.”